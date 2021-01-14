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Із запровадженням весняного карантину кількість відвідувачів сайту Держприкордонслужби зросла майже вдвічі

Суспільство | 14-01-2021, 16:24Коментарів: 0 0 Переглядів: 81 81    



Більшість користувачів відвідувала вебсайт з мобільних пристроїв. Понад 2 млн людей заходили на dpsu.gov.ua з телефонів та планшетів, водночас, як зі стаціонарних комп’ютерів та ноутбуків – менш як 800 тисяч осіб.

Чим же цікавились користувачі вебсайту? Представляємо до вашої уваги топ 5 найзатребуваніших сторінок української версії офіційного вебсайту:

1) Кордон online – 3 083 467 користувачів;

2) Новини – 600 090 користувачів;

3) Інтерактивна мапа – 342 945 користувачів;

4) Контакти – 331 699 користувачів;

5) Перелік пунктів пропуску – 144 779 користувачів.

Топ 5 найзатребуваніших сторінок на англійській версії офіційного вебсайту:

1) Новини (News) – 32 579 користувачів;

2) Кордон online (Border online) – 31 869 користувачів;

3) Перетин кордону іноземцями та особами без громадянства (Border crossing by foreigners and stateless persons) – 8 255 користувачів;

4) Перелік пунктів пропуску (Checkpoints) – 5 846 користувачів;

5) Контакти (Contacts) – 5 495 користувачів.

Відвідуваність сайту Держприкордонслужби у 2020 році суттєво змінювалась разом із короновірусними обмеженнями на кордонах України та суміжних країн.

Найбільше користувачів відвідали офіційний вебсайт прикордонного відомства України у березні 2020 року. Тоді кількість відвідувачів у порівнянні попереднім місяцем зросла майже вдвічі.

Більш детально з помісячною статистикою можна ознайомитися в представленій до вашої уваги інфографіці.
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