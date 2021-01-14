Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області, про надходження податків до державного бюджету : Суспільство | 14-01-2021, 16:28 0 62

«За 2020 рік збір податків до Державного бюджету України склав 13,8 мільярдів гривень, що на 313 млн. грн. більше у порівнянні з минулим роком.



Збір ПДВ склав 5,4 млрд.грн., податку на прибуток 2,5 млрд.грн., ПДФО – 3,2 млрд. грн. До Держбюджету поступило 1 млрд. грн. військового збору, 1,2 млрд. грн. рентних платежів.



Найбільший приріст у порівнянні з минулим роком по ПДВ (+630 млн. грн.), ПДФО (+245 млн. грн.), податку на прибуток (+80 млн.грн.).



Рентні платежі зросли на 30 відсотків (+520 млн.грн.).



Надходження єдиного соціального внеску склали 13,8 млрд. грн. (+800 млн. грн.)»









