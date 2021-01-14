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Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області, про надходження податків до державного бюджету :
|Суспільство | 14-01-2021, 16:28
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«За 2020 рік збір податків до Державного бюджету України склав 13,8 мільярдів гривень, що на 313 млн. грн. більше у порівнянні з минулим роком.
Збір ПДВ склав 5,4 млрд.грн., податку на прибуток 2,5 млрд.грн., ПДФО – 3,2 млрд. грн. До Держбюджету поступило 1 млрд. грн. військового збору, 1,2 млрд. грн. рентних платежів.
Найбільший приріст у порівнянні з минулим роком по ПДВ (+630 млн. грн.), ПДФО (+245 млн. грн.), податку на прибуток (+80 млн.грн.).
Рентні платежі зросли на 30 відсотків (+520 млн.грн.).
Надходження єдиного соціального внеску склали 13,8 млрд. грн. (+800 млн. грн.)»
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