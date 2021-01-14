Податки та звітність ФОП у січні 2021 року Суспільство | 14-01-2021, 16:56 0 50





Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що 19 січня – кінцевий термін сплати ЄСВ за IV квартал 2020 року підприємцями незалежно від обраної системи оподаткування за себе.



Розмір мінімального ЄСВ за місяць дорівнює 1 100 грн (5 000 грн х 22%).



Розмір мінімального ЄСВ за IV квартал складає 3 300,00 грн (1 100 грн х 3 міс.).



20 січня для підприємців другої групи граничний термін сплати авансових платежів з єдиного податку за січень 2021 року.



Відповідно до Закону №1072 передбачено звільнення ФОП першої групи від сплати єдиного податку за грудень 2020 року та січень – травень 2021 року.



20 січня – граничний термін для підприємців, які використовують найману працю із сплати ЄСВ, нарахованого на дохід працівника, за грудень 2020 року та подання Звіту про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за грудень 2020 року (додаток 4).





