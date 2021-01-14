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РФ використовує «плівки Шеремета» одночасно проти Білорусі, Азербайджану й України
|Суспільство | 14-01-2021, 16:59
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Російські спецслужби використовують «плівки» у справі журналіста Шеремета в багатовекторній операції, завданням якої є нанесення шкоди економічним інтересам одночасно Білорусі, Україні та Азербайджану.
Російська Федерація використовує фактор постачання нафтопродуктів, як елемент політичного й економічного тиску на Білорусь. Тож Мінськ вже сьогодні намагається диверсифікувати постачання нафтопродуктів у країні, аби мінімізувати російський вплив.
Пролонгував контракти щодо постачання російської нафти по магістральному нафтопроводу «Дружба», Білорусія також працює з альтернативними маршрутами транспортування сировини на свої НПЗ. Зазначу, що влада Білорусі вже уклала низку контрактів на постачання нафти з іншими країнами, зокрема з азербайджанською компанією «SOCAR Trading». У 2020 році ця фірма поставила до Білорусі близько 1 мільйона тонн Azeri Light, а також інших сортів нафти. За наявною у відкритих джерелах інформацією, в 2021 році обсяги поставки нафти на білоруські НПЗ можуть бути такими ж ,або навіть більше.
«SOCAR Trading» уклала довгостроковий контракт з Білоруською нафтовою компанією на поставку азербайджанської нафти, а також потенційно інших сортів нафти на білоруські нафтопереробні заводи», - заявили в компанії.
При цьому особливість ситуації полягає в тому, що «SOCAR Trading» буде поставляти нафту через порт Одеса і далі нафтопроводом Одеса - Броди на Мозирський НПЗ. Тобто будуть використовуватися потужності ГТС України і Київ отримає від цього додаткові валютні надходження.
Водночас, реакція Москви на такі дії Мінська вельми передбачена – усі перемовини з представниками Республіки Білорусь сьогодні фактично заблоковані. Крім того, зазначу, що сьогодні також вирішується питання постачання російської нафти до Туреччини.
Найбільший нафтопереробний завод у Туреччині – Star, він розташований у турецькому місті Ізмір та належить саме азербайджанській фірмі SOCAR. Завод відмовляється купувати російську нафту і віддає перевагу іракській та норвезькій сировині. Припускаю, що питання відновлення постачання енергоносіїв РФ до Туреччини, а також контроль за газо- і нафтовими родовищами Азербайджану, і є предметом вищеописаних подій. Таким чином, РФ намагається заблокувати ринки збуту азербайджанської нафти в обхід російського ринку та російських постачальників.
Одночасно в інформаційному просторі України, Росія розгорнула кампанію про неможливість економічних зв’язків з режимом Алєксандра Лукашенка. Офіційний Київ спочатку заявив про намір долучитися до економічних санкцій проти Лукашенка, але згодом таки врахував плюси й мінуси подібних пропозицій і здоровий глузд узяв верх над політичними гаслами. Україна наразі утрималася від запровадження санкцій проти білоруських компаній.
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