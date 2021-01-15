|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
COVID-19 вбив вже два мільйони людей
|Суспільство | 15-01-2021, 02:06
| 0 81
|
|Станом на 14 січні в світі підтверджено 2 000 264 смерті від COVID-19, зокрема 14 328 за останню добу.
Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers
Деталі: Наразі всього в світі діагностовано 93 мільйони випадків зараження коронавірусом, 66 мільйонів хворих вже вилікувалися. Продовжують боротися з хворобою понад 24 мільйони людей.
Третина летальних випадків COVID-19 припадає на першу трійку країн
У світі за останню добу також підтверджено 685 352 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема 251 493 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.
У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Іспанія, Німеччина та Франція. Україна зараз на 10-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 20-му місці.
Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01.
За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.
VOC 202012/01 виявили вже в близько 30 країнах світу.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Знижені тарифи на газ затвердять 19 січня, економія до 800 грн на місяць – нардеп...
|15-01-2021, 02:07
| >>>
|COVID-19 вбив вже два мільйони людей...
|15-01-2021, 02:06
| >>>
|За добу в Україні сталося понад 1200 ДТП...
|15-01-2021, 02:04
| >>>
|РФ використовує «плівки Шеремета» одночасно проти Білорусі, Азербайджану й України...
|14-01-2021, 16:59
| >>>
|Податки та звітність ФОП у січні 2021 року...
|14-01-2021, 16:56
| >>>
|Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області, про надходження податків до державного бюджету :...
|14-01-2021, 16:28
| >>>
|Із запровадженням весняного карантину кількість відвідувачів сайту Держприкордонслужби зросла майже вдвічі...
|14-01-2021, 16:24
| >>>
|