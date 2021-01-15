Знижені тарифи на газ затвердять 19 січня, економія до 800 грн на місяць – нардеп Суспільство | 15-01-2021, 02:07 0 96 15 або 18 січня Кабмін прийме постанову про зниження тарифу на газ для населення до 7 грн за куб. Нові тарифи буде затверджено 19 січня. Передбачається, що сума платіжок з 1 лютого зменшиться на 500-800 грн.



Джерело: народний депутат з фракції "Слуга народу" Юлія Гришина у Telegram



Пряма мова: "Тільки що закінчилася онлайн зустріч фракції з Прем'єр-міністром, т.в.о Міністра енергетики Вітренком Ю., Головою Антимонопольного Піщанською О., головою НКРЕКП Тарасюком В.В. по тарифах!"



Деталі: За її словами, вже є проект відповідного рішення НКРЕКП про затвердження нових тарифів.



Також Гришина повідомила, що з 1 лютого максимальна ціна газу по Україні буде 6,99 грн/куб. Тариф на розподіл - максимум 1,79 грн.



Ціна буде майже однаковою по країні, без значних відмінностей, як зараз.



За даними нардепки, загальна сума платіжок з 1 лютого зменшиться на 500-800 грн.



Нагадаємо: Кабмін запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.



Із 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не тільки за газ як товар, але і за його постачання.



10 січня у низці регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів, вони продовжилися й 11 січня. Протестують, зокрема, у Харківській, Полтавській, Миколаївській і Чернівецькій областях.