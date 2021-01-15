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ООС: 6 обстрілів за добу, український захисник отримав осколкове поранення
|Суспільство | 15-01-2021, 09:31
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|За минулу добу збройні формування Російської Федерації на Донбасі 6 разів порушили режим "тиші". Одного військового ООС поранено.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Протягом минулої доби, 14 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Так, поруч із населеним пунктом Гнутове, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав легке осколкове поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.
В передмісті Мар’їнки та поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог вів вогонь у бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, а біля Мар’їнки – ще й зі стрілецької зброї. В районі населеного пункту Талаківка противник застосував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша".
Деталі: Від початку доби на Донбасі поки без обстрілів.
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