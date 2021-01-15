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Головні новини четверга і ночі: рішення ЄСПЛ щодо Криму, вечірка голови ВАКС, Вовка і Тупицького

Суспільство | 15-01-2021, 09:36Коментарів: 0 0 Переглядів: 81 81    
ЄСПЛ визнав, що Росія контролювала Крим ще до його незаконної анексії, Голова Антикорсуду була на вечірці Ківалова з Вовком і Тупицьким — актуальні новини 14 січня.

Про рішення ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини ухвалив перше рішення у справі "Україна проти Росії", визнавши прийнятною скаргу Києва на порушення прав людини у окупованому Криму.

ЄСПЛ також встановив, що фактичний контроль Росії над окупованим Кримським півостровом розпочався не пізніше 27 лютого 2014 року.

При цьому ЄСПЛ у своєму рішенні взяв до уваги висловлювання президента РФ Володимира Путіна, в яких той підтвердив факти захоплення півострова російськими військовими.

Про вечірку голови ВАКС, Вовка і Тупицького

Голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич приїжджала до Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ "Одеська юридична академія" того вечора, коли там розважалися одіозні судді, зокрема голова ОАСК Павло Вовк, справу якого розглядає ВАКС.

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