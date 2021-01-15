Рятувальники попередили українців про екстремальні морози Суспільство | 15-01-2021, 09:41 0 83 о 21° морозу, вдень до 10-16° морозу.



Джерело: ДСНС із посиланням на дані Укргідрометцентру



Деталі: Повідомляється, що 17-18 січня холодна погода утримається.



По Києву 15-16 січня також дуже холодно: вночі до 13-18° морозу, вдень до 11-15° морозу; 17-18 січня морози продовжаться.



По Київській області 15-16 січня також очікується значне зниження температури: вночі до 13-18° морозу, місцями до 21° морозу, вдень до 11-16° морозу; 17-18 січня холодна погода утримається.