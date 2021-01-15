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Рятувальники попередили українців про екстремальні морози
|Суспільство | 15-01-2021, 09:41
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|о 21° морозу, вдень до 10-16° морозу.
Джерело: ДСНС із посиланням на дані Укргідрометцентру
Деталі: Повідомляється, що 17-18 січня холодна погода утримається.
По Києву 15-16 січня також дуже холодно: вночі до 13-18° морозу, вдень до 11-15° морозу; 17-18 січня морози продовжаться.
По Київській області 15-16 січня також очікується значне зниження температури: вночі до 13-18° морозу, місцями до 21° морозу, вдень до 11-16° морозу; 17-18 січня холодна погода утримається.
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