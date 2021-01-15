Мерія співчуває родині Божени Назар через смерть її чоловіка Суспільство | 15-01-2021, 10:25 0 76 Львівська міська рада співчуває родині Божени Назар, директорки гімназії «Євшан», з приводу смерті її чоловіка.

Як стало відомо, Богдан Назар помер від ускладнень, спричинених коронавірусом. Львівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким.



