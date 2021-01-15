Отримали протягом 2020 року доходи-подайте декларацію Суспільство | 15-01-2021, 11:56 0 72

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що обов’язок подати Податкову декларацію про майновий стан і доходи виникає у громадян, які протягом 2020 року отримували:



- доходи не від податкових агентів, тобто, від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи (не є підприємцями або особами, які провадять незалежну професійну діяльність), зокрема, доходи від надання в оренду власного рухомого або нерухомого майна, продажу власного майна, надання платних послуг (репетитор, гувернантка, прибиральниця), тощо;



- іноземні доходи;



- доходи, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування;



- спадщину чи подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступенів споріднення;



- в інших випадках, передбачених законодавством.



