|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Отримали протягом 2020 року доходи-подайте декларацію
|Суспільство | 15-01-2021, 11:56
| 0 72
|
Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що обов’язок подати Податкову декларацію про майновий стан і доходи виникає у громадян, які протягом 2020 року отримували:
- доходи не від податкових агентів, тобто, від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи (не є підприємцями або особами, які провадять незалежну професійну діяльність), зокрема, доходи від надання в оренду власного рухомого або нерухомого майна, продажу власного майна, надання платних послуг (репетитор, гувернантка, прибиральниця), тощо;
- іноземні доходи;
- доходи, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування;
- спадщину чи подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступенів споріднення;
- в інших випадках, передбачених законодавством.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|З початку 2020 року великі платники податків сплатили 559 мільйонів гривень військового збору...
|15-01-2021, 11:56
| >>>
|Отримали протягом 2020 року доходи-подайте декларацію...
|15-01-2021, 11:56
| >>>
|Мерія співчуває родині Божени Назар через смерть її чоловіка...
|15-01-2021, 10:25
| >>>
|Рятувальники попередили українців про екстремальні морози...
|15-01-2021, 09:41
| >>>
|Головні новини четверга і ночі: рішення ЄСПЛ щодо Криму, вечірка голови ВАКС, Вовка і Тупицького...
|15-01-2021, 09:36
| >>>
|ООС: 6 обстрілів за добу, український захисник отримав осколкове поранення...
|15-01-2021, 09:31
| >>>
|Знижені тарифи на газ затвердять 19 січня, економія до 800 грн на місяць – нардеп...
|15-01-2021, 02:07
| >>>
|