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Отримали протягом 2020 року доходи-подайте декларацію
|Суспільство | 15-01-2021, 15:13
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Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що обов’язок подати Податкову декларацію про майновий стан і доходи виникає у громадян, які протягом 2020 року отримували:
- доходи не від податкових агентів, тобто, від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи (не є підприємцями або особами, які провадять незалежну професійну діяльність), зокрема, доходи від надання в оренду власного рухомого або нерухомого майна, продажу власного майна, надання платних послуг (репетитор, гувернантка, прибиральниця), тощо;
- іноземні доходи;
- доходи, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування;
- спадщину чи подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступенів споріднення;
- в інших випадках, передбачених законодавством.
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