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| Газета №35 (55) / 2014
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Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області, про надходження податків до місцевих бюджетів :
|Суспільство | 15-01-2021, 15:20
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«Місцеві бюджети Львівщини за 2020 рік поповнилися на 14,9 млрд. грн., що на 950 млн. грн. більше, ніж за минулий рік. Це +6,8 відсотка.
По податку на доходи фізичних осіб надходження склали 9,7 млрд. грн., приріст у порівнянні з минулим роком +600 млн.грн.
Поступлення по податку на нерухоме майно зросли на 13 відсотків, по єдиному податку - майже на 10 відсотків.
Платники єдиного податку за 2020 рік сплатили 2,5 млрд. грн. – це плюс 215 млн. у порівнянні з минулим роком.»
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