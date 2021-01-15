Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області, про надходження податків до місцевих бюджетів : Суспільство | 15-01-2021, 15:20 0 88

«Місцеві бюджети Львівщини за 2020 рік поповнилися на 14,9 млрд. грн., що на 950 млн. грн. більше, ніж за минулий рік. Це +6,8 відсотка.



По податку на доходи фізичних осіб надходження склали 9,7 млрд. грн., приріст у порівнянні з минулим роком +600 млн.грн.



Поступлення по податку на нерухоме майно зросли на 13 відсотків, по єдиному податку - майже на 10 відсотків.



Платники єдиного податку за 2020 рік сплатили 2,5 млрд. грн. – це плюс 215 млн. у порівнянні з минулим роком.»











