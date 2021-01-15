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Єдиний рахунок: чи відомо як працює, для яких платежів платнику можна використовувати такий рахунок ?

Суспільство | 15-01-2021, 17:55Коментарів: 0 0 Переглядів: 74 74    

Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомляє, що з 01 січня 2021 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 № 321 «Про затвердження Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 351 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади»
Платник податків за його бажанням може використовувати такий рахунок для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу з податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, заборгованості з інших платежів. Для цього необхідно подати повідомлення про використання єдиного рахунку в електронній формі через електронний кабінет.
При цьому, платник один раз протягом календарного року має право повідомити про використання або про відмову від використання єдиного рахунку.
Якщо платник - юридична особа має відокремлені підрозділи, то повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунка подається такою юридичною особою за кожним відокремленим підрозділом.
Відповідно до Порядку єдиний рахунок відкривається на ім’я Державної податкової служби України у Казначействі. Єдиний рахунок для сплати податків, зборів та єдиного внеску відкривається, як не бюджетний та віднесений до рахунків зі спеціальним режимом використання.
Використання єдиного рахунку платником розпочинається з робочого дня, що настає за днем подання ним повідомлення про використання такого рахунку.
У разі відмови платника від використання єдиного рахунку таке використання припиняється, починаючи з 1 січня наступного календарного року, на підставі повідомлення про відмову від використання єдиного рахунку.
Сплатити через єдиний рахунок можна всі поточні платежі, податковий борг за такими платежами та недоїмку з єдиного внеску, грошові зобов’язання, які визначено на підставі податкових повідомлень-рішень.
Однак, єдиний рахунок не може бути використаний для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податку на додану вартість, акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, а також для сплати частини чистого прибутку до бюджету державними та комунальними підприємствами та їх об’єднаннями.
Варто пам’ятати, що з початком використання єдиного рахунку платник зобов'язаний здійснювати сплату вищезгаданих платежів, через єдиний рахунок. В іншому випадку такі кошти, сплачені на інші рахунки, вважаються помилково сплаченими грошовими зобов'язаннями.
Для зарахування коштів на єдиний рахунок платник заповнює розрахунковий документ на переказ відповідно до вимог Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2015 № 666 із змінами та доповненнями.
Для формування реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника ДПС України керується нормами пп. 351.5, 351.7 ст. 351 Кодексу з урахуванням черговості сплати, визначеної п. 351.6 ст. 351, п. 89.7 ст. 89 та п. 131.2 ст. 131 Кодексу.
Реєстр платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка є підставою для перерахування Казначейством платежів зазначеним у ньому отримувачам.

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