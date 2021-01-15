Чотирьох лікарів у Новому Роздолі підозрюють у недбалості, що призвела до смерті вагітної пацієнтки. Суспільство | 15-01-2021, 17:56 0 93



За процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури повідомлено про підозру 4-м лікарям однієї із міських лікарень Львівської області за неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього (ч.2 ст.140 КК України).



Встановлено, що четверо лікарів (72-річний завідувач інфекційного відділення, 68-річний лікар-педіатр, 54-річний лікар акушер-гінеколог та 69-річний лікар-анестезіолог) неналежно надали допомогу 17-річній вагітній жительці Нового Роздолу: не забезпечили вчасного і повноцінного обстеження пацієнтки, правильної оцінки важкості стану її здоров’я, спостереження і призначення лікування. Замість проведення належного лікування, хвору безпідставно переводили для оглядів з інфекційного до гінекологічного відділення, після чого ще й до приймального відділення лікарні. У жодному із цих відділень вказаними лікарями не була надана хворій відповідна медична допомога і, як наслідок, потерпіла померла від вірусної інфекції через декілька годин після звернення до лікарні.



Досудове розслідування, яке здійснюють слідчі Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області, триває.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури



