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Викрадену в Україні «Мазду» затримали на кордоні з Польщею
|Суспільство | 15-01-2021, 18:21
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Спробу вивезти з України викрадену іномарку припинили прикордонники Львівського загону.
Автомобілем «Мазда» через пункт пропуску «Шегині» їхав за кордон житель Києва. Під час перевірки за базами даних Інтерполу прикордонники з’ясували, що легковик знаходиться в міжнародному розшуку. Транспортний засіб викрали минулого року в Україні.
Про виявлення автомобіля, який перебував у розшуку, прикордонники Львівського загону одразу поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Транспортний засіб та водія передали співробітникам Національної поліції для прийняття правового рішення.
Варто наголосити, що протягом минулого року співробітники Державної прикордонної служби України виявили 63 викрадені автомобілі.
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