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Посол в Туреччині відвідав врятованих із затонулого судна моряків

Суспільство | 18-01-2021, 09:36Коментарів: 0 0 Переглядів: 141 141    
Посол України в Туреччині Андрій Сибіга разом із консулом відвідали українських моряків, яких вдалось врятувати із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin.

Джерело: посольство України в Туреччині у twitter

Деталі: Зазначається, що із керівництвом регіону було обговорено хід проведення пошукової операції, оскільки доля ще 5 моряків залишається невідомою.


Що передувало: Із судна Arvin, яке затонуло біля берегів Туреччини, врятували 5 українців та 1 іноземця, пошуки 5 моряків тривають.

Раніше МЗС повідомляло, що біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin із 10 українцями та 2 іноземцями на борту. Тоді зазначалося, що 6 осіб врятовані, 2 загинули, ще 4 шукають.

Корабель ходив під прапором Палау, а його власником є компанія з України.
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