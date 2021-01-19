Посол в Туреччині відвідав врятованих із затонулого судна моряків Суспільство | 18-01-2021, 09:36 0 141 Посол України в Туреччині Андрій Сибіга разом із консулом відвідали українських моряків, яких вдалось врятувати із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin.



Джерело: посольство України в Туреччині у twitter



Деталі: Зазначається, що із керівництвом регіону було обговорено хід проведення пошукової операції, оскільки доля ще 5 моряків залишається невідомою.





Що передувало: Із судна Arvin, яке затонуло біля берегів Туреччини, врятували 5 українців та 1 іноземця, пошуки 5 моряків тривають.



Раніше МЗС повідомляло, що біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin із 10 українцями та 2 іноземцями на борту. Тоді зазначалося, що 6 осіб врятовані, 2 загинули, ще 4 шукають.



Корабель ходив під прапором Палау, а його власником є компанія з України.