В Одесі горів готель: загинула людина, ще двоє постраждали Суспільство | 18-01-2021, 09:37 0 145 В Одесі на вулиці Посмітного, 10/12 рятувальники ліквідували пожежу у триповерховому будинку, у якому розташований готель. Жертвою вогню стала одна особа, ще двоє постраждали.



Джерело: управління ДСНС в Одеської області у facebook, "Думська", ДСНС





"ДУМСЬКА"

Деталі: Як пише "Думська", постоялець готелю Влад розповів, що почув, як загорілася проводка на другому поверсі, встиг схопити документи і вибігти з будівлі. За його словами, у готелі жило багато іноземців.



Ще один постоялець готелю на ім'я Сергій повідомив, що буквально в суботу в готелі лагодили проводку. До цього періодично були проблеми зі світлом.



На місце пожежі прибули віце-мер Михайло Кучук, який керує містом, поки мер Геннадій Труханов у відпустці, і глава Приморської райадміністрації Марат Корольов. Вони вирішують, куди розселити погорільців.





"ДУМСЬКА"

Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що о 20:30 у Приморському районі Одеси по вул. Посмітного 10/12 сталося загорання третього поверху та даху триповерхового житлового будинку. Будинок на один під’їзд, 12 квартир.





О 22:05 пожежу локалізовано на площі 1 тис. 200 м кв.



О 23:51 пожежу вдалось повністю загасити. Постраждалих госпіталізували.



Поліція кваліфікувала справу як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.







Нагадаємо:



В ніч на 17 серпня 2019 року в одеському готелі "Токіо Стар" на вулиці Водопровідній сталася пожежа,в результаті якої 9 осіб загинули, 10 були госпіталізовані.

Власнику готелю Вадиму Чорному повідомили про підозру, проте він не вважав себе винуватим. Пізніше чоловік помер. У липні 2020 року у міжнародному порту "Одеса" затримали співвласника готелю "Токіо Стар" Сергія Дурача.

