|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Під ворожим вогнем перебували захисники Широкіно – ООС
|Суспільство | 18-01-2021, 11:13
| 0 146
|
|17 січня російські окупанти два рази порушили режим припинення вогню – відкривали вогонь біля Широкіно.
thumb=left]http://www.mediastar.net.ua/members/uploads/posts/2021-01/1610961233_6ed113a-5ae87ec-5258388-38cb523-7c3bec5-142902.jpg[/thumb]
Джерело: повідомлення штабу ООС
Деталі: Найманці використовували станкові протитанкові гранатомети.
Про факти порушення було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Водночас в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.
"Від початку поточної доби, 18 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", – підсумували у штабі.
|
|