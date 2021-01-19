Під ворожим вогнем перебували захисники Широкіно – ООС Суспільство | 18-01-2021, 11:13 0 146 17 січня російські окупанти два рази порушили режим припинення вогню – відкривали вогонь біля Широкіно.

thumb=left]http://www.mediastar.net.ua/members/uploads/posts/2021-01/1610961233_6ed113a-5ae87ec-5258388-38cb523-7c3bec5-142902.jpg[/thumb]

Джерело: повідомлення штабу ООС



Деталі: Найманці використовували станкові протитанкові гранатомети.



Про факти порушення було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.



Водночас в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.



"Від початку поточної доби, 18 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", – підсумували у штабі.