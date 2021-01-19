Понад 1042 млн грн плати за землю надійшло до місцевого бюджету Суспільство | 18-01-2021, 13:39 0 188



Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, протягом 2020 року до місцевого бюджету від платників податків Львівщини надійшло понад 1042 млн грн плати за землю. У порівнянні з січнем-груднем 2019 року надходження плати за землю збільшилися на понад 6 млн грн (січень-грудень 2019 року – 1036,0 млн гривень).



Протягом грудня 2020 року до місцевого бюджету надійшло 103,7 млн грн, що у порівнянні з груднем 2019 року більше на 11,3 млн грн (грудень 2019 року – 92,4 млн гривень).





