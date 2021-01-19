Закон № 1017: застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку Суспільство | 18-01-2021, 13:40 0 136

Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу, що відповідно до законодавчих змін, з 01 січня 2021 року до 01 січня 2022 року реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фізичними особами - підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:



- реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;



- реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я;



- реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.









Детальніше за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/448662.html















