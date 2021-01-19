Майже 15 млрд гривень надійшло до бюджетів області податку на доходи фізичних осіб Суспільство | 18-01-2021, 13:57 0 144



Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, за результатами 2020 року сплачено до бюджетів Львівської області понад 14 562 млн гривень ПДФО, що на понад 1 007 млн грн більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (2019 рік – понад 13 555 млн гривень).



Протягом грудня 2020 року надійшло ПДФО в сумі майже 1 689 млн гривень, що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на майже 211 млн грн більше (грудень 2019 року – 1 478,0 млн гривень).