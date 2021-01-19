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Майже 150 млн грн до Держбюджету - результат судових рішень у справах про порушення митних правил

Суспільство | 18-01-2021, 15:16Коментарів: 0 0 Переглядів: 188 188    


У 2020 році Галицька митниця Держмитслужби скерувала до суду для розгляду та прийняття рішення 2 242 справи про порушення митних правил, у яких вартість предметів правопорушень становила понад 250 млн грн. За результатами розгляду справ застосовано конфіскацію на суму 68,6 млн грн, накладено штрафів на суму 79,3 млн грн, стягнуто штрафів на суму  10,4   млн грн. Зокрема, конфісковано валюти на 2,6 млн грн, цінностей – на 815 тис. грн, тютюнових виробів – на 1,4 млн грн.
Показовими є рішення судів у двох справах щодо незаконного ввезення товарів на митну територію України. Зловмисників визнано винними у вчиненні правопорушення, до них застосовано стягнення у вигляді штрафу розміром 25 млн грн та 24,1 млн грн з конфіскацією в дохід держави товарів. Так, тільки за цими двома справами до держбюджету буде скеровано майже
100 млн грн, з яких близько 50 млн грн штрафу та ще 50 млн грн від реалізації конфіскованих товарів.

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