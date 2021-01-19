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ЛЬВІВСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН ОЧОЛИВ НОВИЙ КЕРІВНИК
|Суспільство | 18-01-2021, 17:55
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Сьогодні, начальник Західного регіонального управління Державної прикордонної служби генерал - майор Віктор БАБЮК, представив персоналу Львівського прикордонного загону нового очільника. Ним став полковник Анатолій ФЕДОРЧУК.
Генерал- майор Віктор БАБЮК охарактеризував нового начальника прикордонного загону як досвідченого, професійного та бойового офіцера. А також побажав Анатолію Вікторовичу тримати планку Львівського прикордонного загону, як одного з кращих загонів України.
Анатолій ФЕДОРЧУК народився в Рівненській області. В 1997 році закінчив Національну академію Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького.
Проходив службу на офіцерських посадах в Східному, Південному, Донецько - Луганському та Азово - Чорноморському регіональних управліннях Державної прикордонної служби України.
Учасник АТО.
Нагороджений рядом державних нагород та відомчими відзнаками
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