Процедури, передбачені при списанні сум недоїмки з єдиного внеску Суспільство | 19-01-2021, 13:26 0 151



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що внесено зміни до законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, відповідно до яких залишаються процедури, які передбачені при списанні сум недоїмки з єдиного внеску, а також штрафів і пені, але з певними відмінностями. Зокрема, коло суб’єктів, які мають право на списання розширюється та поширюється як на осіб, що на дату подання заяви про списання є платниками єдиного внеску фізичними особами - підприємцями (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, так і на осіб, які у період з 01.01.2017 до дати подання заяви про списання вважалися такими платниками.









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