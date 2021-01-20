За добу працівники Галицької митниці Держмитслужби вилучили майже тонну товарів Суспільство | 19-01-2021, 16:23 0 168

Серед вилученого - елітне шампанське, дорогий одяг, накидки на дивани та крісла тощо.

Так, 33 пляшки французького шампанського намагався ввезти в Україну через пункт пропуску «Краківець - Корчова» громадянин України. Під час поглибленого огляду в салоні автомобіля митники знайшли обмежений до ввезення в Україну товар (для громадян, які досягли 18-річного віку дозволяється ввезення 5 літрів пива, 2 літри вина, 1 літр міцних (із вмістом спирту більш як 22 %) алкогольних напоїв.)

В іншому випадку наш співвітчизник в такий спосіб намагався ввезти понад 50 одиниць одягу. Шкіряні куртки Сabrini та джинсовий одяг Levi Strauss містились в автомобілі серед особистих речей. Вартість цих речей близько 130 тис. грн, що значно перевищує норму ввезення товарів без сплати митних платежів (фактурна вартість повинна бути не більше за еквівалент 500 євро).

У пункті пропуску «Рава-Руська - Гребенне» громадянин України пробував незаконно ввезти майже 80 одиниць текстильних накидок для диванів та крісел. Товар вартістю майже 140 тис. грн. містився в багажному відділенні мікроавтобуса.

В усіх випадках громадяни намагались перемістити товари смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор». За ознаками ст. 471 Митного кодексу України складено протоколи про порушення митних правил. Предмети правопорушення вилучено. Справи скерують до суду.



