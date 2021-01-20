Продаж амфетаміну та зберігання вибухівки: львів’янина взяли під варту Суспільство | 19-01-2021, 16:27 0 199



Львівською місцевою прокуратурою №1 повідомлено про підозру 25-річному львів’янину за фактами закінченого замаху на придбання з метою збуту психотропних речовин у великому розмірі та зберігання бойових припасів і вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч.2 ст.15 - ч.2 ст.307, ч.1 ст.263 КК України).

Встановлено, що фігурант намагався незаконно придбати 8,3 г амфетаміну для продажу, для чого перерахував наразі невстановленим слідством особам кошти в електронній валюті «Bitcoin BTC», домовившись, що «товар» він отримає поштою, однак, це відправлення було перехоплено та вилучено працівниками правоохоронних органів.

У ході проведення обшуку за місцем проживання фігуранта вилучено, зокрема, засоби для їх фасування та зважування, патрони різного калібру, тротилову шашку, пластичну вибухову речовину.

Суд задоволив клопотання прокурора та обрав підозрюваному найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування, яке здійснюють слідчі Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області, триває. Встановлюється причетність інших осіб до скоєння злочину.

Максимальне покарання, яке загрожує чоловікові – позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури

