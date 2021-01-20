Напрямки використання деревини Суспільство | 19-01-2021, 16:29 0 195



Підводимо перші підсумки роботи лісогосподарських підприємств обласного управління за 2020 рік з промислової діяльності.

Від усіх видів рубок заготовлено 849,3 тис. кбм ліквідної деревини, в т. ч. 441,8 тис. кбм (52 %) від рубок головного користування.

Для потреб деревинообробного комплексу реалізовано 667,8 тис. кбм необробленої деревини, або 78,6 % від усього обсягу заготівлі. Згідно аукціонних договорів споживачам поставлено 204,2 тис. кбм лісопродукції – 30,6 % від загального обсягу поставок необробленої деревини. У першому півріччі 2020 року деревинообробні підприємства дуже неохоче приймали участь в аукціонних торгах. Відсоток продаж був досить низький. На кінець минулого року (починаючи з четвертого кварталу) ринок необробленої деревини суттєво оживився.

На власних цехах переробки деревини підприємствами обласного управління перероблено 168,5 тис. кбм деревини, або 19,8 % від загального обсягу лісозаготівель.

Для власних потреб лісогосподарськими підприємствами використано 11,5 тис. кбм деревини (дров’яна деревини для опалення виробничих та адміністративних приміщень), або 1,4 % відповідно.

Станом на початок 2021 року на залишку знаходиться 53 тис. кбм деревини, що майже на 2 тис. кбм менше, ніж на початок 2020 року.

Лісогосподарські підприємства обласного управління з оптимізмом дивляться у майбутнє. Надіємося, що 2021 рік буде для наших колективів більш продуктивний і принесе зростання заробітних плат для працівників.



Відділ лісових ресурсів, машин

та технологій Львівського ОУЛМГ

