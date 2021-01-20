Для дітей Західноукраїнського дитячого медичного центру зібрали понад 30 тисяч гривень Суспільство | 19-01-2021, 16:31 0 170



Завершилася благодійна акція, яку ініціювало Українське лікарське товариство у Львові у холі Львівської обласної ради разом із виставкою картин художника Олега Ярмолюка, в межах якої на продаж було виставлено 100 ялинкових прикрас мисткині Романи Полетко.



Відтак вдалося зібрати понад 30 тисяч гривень на потреби онкохворих дітей, які лікуються у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. За зібрані кошти придбають мультимедійну дошку та крісла-пуфи у дитячий гральний простір медичного центру.



Також до благодійної акції долучився фельдшер бригади екстреної медичної допомоги підстанції №1 Андрій Голод, який пожертвував додатково 10 тисяч гривень. Їх він отримав за перемогу у номінації «Найкращий медичний працівник» та був нагороджений Орденом Святого Пантелеймона.



Щорічно Українське лікарське товариство організовує у Львові свято Маланки, під час якої проводять благодійні аукціони та акції. У 2020 році під час святкування Маланки Лікарське товариство зібрало благодійні кошти і придбало інтерактивну дошку для школи Марії Покрови, де навчаються діти із порушенням слуху. У 2019 року зібрані кошти використали для потреб “Будинку Воїна”. Цього року акція через карантин відбувалася в онлайнформаті.