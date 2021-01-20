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Майже 4 млрд гривень податку на додану вартість відшкодовано платникам Львівщини грошовими коштами
|Суспільство | 19-01-2021, 16:33
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В Головному управлінні ДПС у Львівській області повідомили, що протягом 2020 року відшкодовано грошовими коштами на розрахункові рахунки платників – майже 3 841 млн грн податку на додану вартість. За аналогічний період минулого року було відшкодовано майже 2 933 млн гривень. Ріст відшкодованих сум ПДВ склав 31 відсоток.
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