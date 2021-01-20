Німеччина продовжила посилений карантин Суспільство | 20-01-2021, 02:49 0 110 В Німеччині продовжили посилений карантин до 14 лютого щоб стримати поширення мутованих видів коронавірусу, які вважаються більш заразними.





Джерело: AFP



Деталі: Рішення було прийнято після багатогодинних перемовин між лідерами земель та канцлером Ангелою Меркель. Окрім того, запроваджено норму про обов’язкове використання масок та респіраторів FFP2 у транспорті та магазинах.



Роботодавцям також мають дозволити німцям працювати з дому, де тільки це можливо. Раніше ця норма носила рекомендаційний характер.



Ще у листопаді Німеччина закрила ресторани та спортивні об’єкти, а вже у грудні обмеження поширили і на роботу шкіл та більшості магазинів.



У Меркель відзначили, що запроваджені обмеження допомогли зменшити кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.



Нагадаємо:



У Німеччині виявили новий варіант коронавірусу у 35 пацієнтів в лікарні баварського міста Гарміш-Партенкірхен на півдні Німеччини в понеділок.

За час пандемії в Німеччині виявили більше 2 мільйонів випадків захворювання на коронавірус.