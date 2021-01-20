Майже через рік після сутичок у Нових Санжарах фігуранти отримали вироки Суспільство | 20-01-2021, 02:50 0 109 П'ятьох фігурантів сутичок у Нових Санжарах під час евакуації український громадян із китайського Уханю засудили до 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування реального покарання з випробуванням на рік. Також до відповідальності притягнули ще шість осіб, двох – звільнили від кримінальної відповідальності.



Джерело: повідомлення Нацполіції



Деталі: Позбавлення волі із звільненням від реального покарання отримали особи, від яких постраждали поліцейські.



Зазначається, що чотирьох учасників заворушень суд визнав винними у блокуванні транспортних засобів та зобов’язав їх сплатити штрафи. Ще двом особами призначили таке ж покарання за хуліганські дії.



Окрім того, двох осіб, за клопотанням прокурорів, звільнили від кримінальної відповідальності, оскільки вони вперше вчинили кримінальне правопорушення та "перестали бути суспільно небезпечними".



Що передувало: Двоє учасників заворушень у селищі Нові Санжари на Полтавщині визнали свою винуватість у блокуванні дороги. Їм призначили покарання у виді штрафу у розмірі 850 грн.



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Передісторія:



20 лютого у Нових Санжарах Полтавської області місцеві мешканці протестували проти розміщення в санаторії Нацгвардії евакуйованих з Китаю українців та іноземців. Місцеві перекрили дорогу і вступили у сутичку з поліцейськими.

Правоохоронцям довелося відтісняти протестувальників, щоб завезти евакуйованих у медичний центр. У сутичках з протестувальниками постраждали 9 поліцейських.

Правоохоронці відкрили 5 кримінальних проваджень стосовно подій у Нових Санжарах.

Під час сутичок поліція затримала 24 найбільш агресивних осіб. Пізніше 23 затриманих відпустили, одна особа перебувала під вартою.

