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Послаблення з метою врегулювання податкового боргу платників податків

Суспільство | 20-01-2021, 12:25Коментарів: 0 0 Переглядів: 124 124    



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що збільшено мінімальний поріг суми податкового боргу, до якої не застосовуються заходи стягнення. Передбачено одразу декілька механізмів врегулювання податкового боргу, залежно від його суми та категорії платників податків – боржників, а саме:

1) списання податкового боргу, загальна сума якого за усіма податками і зборами не перевищує 3 060 гривень у будь-якого платника податків, крім платників, що перебувають у процедурах банкрутства, та платників, що мають податковий борг з митних платежів;

2) відстрочення податкового боргу, загальна сума якого не перевищує 6 800 гривень для платників податків фізичних-осіб;

3) прощення фінансових санкцій за умови прискореної сплати основної суми податкового боргу платникам податків фізичним і юридичним особам окремих категорій.
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