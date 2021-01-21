Майже 233 млн гривень податку на нерухоме майно з юридичних осіб надійшло до місцевого бюджету Суспільство | 20-01-2021, 12:29 0 165





Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, протягом січня-грудня 2020 року до місцевого бюджету надійшло майже 233 млн грн податку на нерухоме майно з юридичних осіб. У порівнянні з січнем-груднем 2019 року надходження з податку на нерухоме майно збільшились на майже 17 млн грн (січень-грудень 2019 року – понад 216 млн гривень).



У грудні 2020 року надійшло майже 11 млн грн, що у порівнянні з груднем 2019 року більше на 1,7 млн грн (грудень 2019 року – понад 9 млн гривень).





