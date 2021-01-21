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Режим роботи ЦОП на період посиленого карантину
|Суспільство | 20-01-2021, 15:29
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Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що на період посиленого карантину Центри обслуговування платників працюють з 8 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. (у п’ятницю з 8 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.) з технічними перервами для санітарної обробки та провітрювання кожні дві години на 10 – 15 хв. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину.
ГУ ДПС у Львівській області рекомендує платникам утриматися від відвідування центрів обслуговування платників без нагальної потреби. Особливо, якщо проблему, з якою платник збирається звернутися до ЦОП, можна вирішити дистанційно (онлайн або поштою).
Контакти центрів обслуговування платників розміщено у відкритій частині Електронного кабінету (розділ «Прес-центр»), та у банері «Центри обслуговування» на вебпорталі ДПС.
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