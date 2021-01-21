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Синоптики застерігають про ожеледицю та пориви вітру
|Суспільство | 20-01-2021, 16:01
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|За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по місту Львову 21 січня на дорогах буде ожеледиця. Вночі та вранці пориви південного вітру 15 — 20 м/с. Мерія закликає усіх зважати на прогноз погоди й бути обережними під час руху.
Зокрема, водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів — носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.
Зазначимо, про усі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, мешканців міста просять інформувати «Гарячу лінію міста» за номером 1580 для оперативного реагування відповідних служб.
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