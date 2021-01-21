З 01 січня 2021 року нові розміри мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та податкової соціальної пільга на 2021 рік Суспільство | 20-01-2021, 16:10 0 147

Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків інформує, що відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2021 рік» з 01 січня 2021 року змінюються розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Зміна розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму впливає на ті показники, що встановлюються Податковим кодексом України залежно від їх розміру на 01 січня звітного податкового року.

Відтепер місячний розмір мінімальної заробітної плати становитиме 6000 грн. (у погодинному розмірі – 36,11 грн.), а розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи встановлено у розмірі 2270 грн.

Відповідно розмір податкової соціальної пільги (далі – ПСП) у 2021 році складе 1135 грн (50% розміру прожиткового мінімуму, встановленого на 01 січня).

Для окремих категорій працівників статтею 169 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) встановлено підвищений розмір податкової соціальної пільги (100%, 150% та 200%).

Звертаємо увагу, що податкову соціальну пільгу застосовують до доходу, якщо він не перевищує прожиткового мінімуму, який діє для працездатної особи на 01 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 і округленого до найближчих 10 грн (пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ). Тобто граничний дохід для застосування ПСП в 2021 році складає: 2270 грн х 1,4 = 3180 гривень.

Податкова соціальна пільга не може бути застосована до:

доходів інших, ніж заробітна плата;

зарплати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад'юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;

доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

Тобто, якщо фізична особа – підприємець є одночасно найманим працівником, то податкову соціальну пільгу можна застосовувати тільки до доходу у вигляді заробітної плати за місцем роботи.

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