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24 СПРОБИ ПІДКУПУ ПРИКОРДОННИКІВ

Суспільство | 21-01-2021, 09:49Коментарів: 0 0 Переглядів: 109 109    
 

 Упродовж  цього тижня,  на Львівщині іноземці та українці пропонували прикордонникам 24 рази хабарі, аби безперешкодно перетнути державний кордон України.  Хабародавці намагалися  дати  кошти на загальну суму  5600 грн,  50  злотих та 115 євро, за пропуск через державний кордон України без проходження обсервації чи самоізоляції, а також за відсутність страхового медичного сертифіката, який покриває витрати пов’язані з лікуванням COVID-19.

Неправомірні вигоди пропонували військовослужбовцям у міжнародних автомобільних пунктах пропуску «Рава - Руська» «Шегині», «Грушів» та «Краківець».

Прикордонники від хабарів відмовились, натомість – проінформували співробітників Нацполіції щодо можливих ознак злочину передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

 Нагадуємо, що на теперішній час Польща внесена у «червону зону» переліку держав зі значним поширенням COVID-19. Цей перелік щотижня оновлюється Міністерством охорони здоров’я України. Громадяни, які в’їжджають в Україну з країни «червоної зони», переважно мають пройти самоізоляцію. Крім цього, іноземці (крім певних винятків), які в’їжджають в Україну, зобов’язані мати страховку, яка передбачає лікування Covid-19, на весь термін перебування в нашій країні.

Керівництво Львівського прикордонного загону вкотре  звертається до усіх громадян – не порушуйте чинного законодавства України та не намагайтеся втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень! 
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