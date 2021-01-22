Граничні строки подання податкової декларації про майновий стан і доходи у 2021 році Суспільство | 21-01-2021, 12:24 0 116



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що з початком 2021 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2020 році. Тому не забувайте подати податку декларацію.



Для ФОП, які перебувають на загальній системі оподаткування- останнім днем подання декларації є 09.02.2021 року. Такі ФОП у декларації поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначити інші доходи з джерел їх походження з України, та іноземні доходи.



Для громадян, які зобов’язані згідно з ПКУ подати податкову декларацію, і особи, які проводять незалежну професійну діяльність. Останнім днем подання декларації є 30.04.2021 року.



Для фізичних осіб-платників податків-резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, подають декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.



З метою реалізації права на податкову знижку декларація подається по 31 грудня 2021 року.