Тютюновий продукт приховали від митного контролю Суспільство | 21-01-2021, 12:55 0 186

Майже 500 упаковок снусу (один із видів бездимного тютюну) вилучили працівники Галицької митниці в пункті пропуску «Шегині-Медика».

Громадянин України, 40-річний мешканець Херсона, повертався з Республіки Польщі як водій мікроавтобуса. У митній декларації вказав, що перевозить вживані речі. Однак під час огляду авто серед заявленого товару працівники митниці виявили коробки в яких містились 480 упаковок тютюнового продукту, а також акустичні системи. Орієнтовна вартість незадекларованого товару - близько 100 тис. грн.

За цим фактом за ст. 472 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил. Тютюновий продукт та акустичні системи вилучено. Справу скерують до суду.

