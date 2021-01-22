Закон України №1017: зміни щодо лібералізації застосування РРО Суспільство | 21-01-2021, 16:02 0 99

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, про наступні законодавчі зміни:



1. Обов’язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для фізичних осіб – підприємців (ФОП) – платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію лікарських засобів та медичних виробів, медичних послуг, складної побутової техніки та ювелірних виробів;



2. Перенесено до 01.01.2022 обов’язкове застосування РРО для ФОП – «єдинників» інших ризикових видів діяльності – реалізація товарів у мережі Інтернет, текстилю, автозапчастин та вживаних товарів, діяльність ресторанів, готелів, та туристичних агентств;



3. Відтерміновано до 01.01.2022 обов’язкове застосування РРО для всіх ФОП – «єдинників» другої – четвертої групи;



4. Лібералізуються штрафні санкції – скасовано штраф за невідповідність готівки в касі, штраф за неподання звітності з використання програмного РРО, штраф за попереднє програмування товарів та штраф за не створення контрольної стрічки на програмному РРО;



5. Скасовується механізм компенсації частини штрафних санкцій покупцю (механізм «кешбек»);



6. При здійсненні розрахунків за послуги у разі проведення таких розрахунків виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів РРО не застосовується.



7. Розмір обсягу доходів для платників єдиного податку прив’язаний до мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня звітного року (МЗП): 1 група – 167 МЗП, 2 група – 834 МЗП, 3 група – 1167 МЗП);



8. Розмір обсягу доходу для фізичних осіб – «єдинників» щодо не використання РРО встановлений у розмірі 220 МЗП (станом на 01 січня звітного року).