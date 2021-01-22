У Львові на «хабарі» 500 доларів США затримано посадовицю міськради Суспільство | 21-01-2021, 18:11 0 316







Процесуальними керівниками Львівської обласної прокуратури під час контролю за вчиненням злочину викрито та задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовицею комунального підприємства Львівської міськради (ч.3 ст.368 КК України).



Встановлено, що 53-річна директорка одного з комунальних підприємств Львова організувала схему безперешкодного узаконення самовільно реконструйованих об`єктів нерухомості, розташованих в центральній частині міста.



Затримали жінку «на гарячому» після передачі їй 500 доларів США. Предмет неправомірної вигоди вилучено.



Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, скерування до суду клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Досудове розслідування триває.



Затримання відбулось спільно з УСР у Львівській області ДСР НП України та слідчими СУ ГУ НП у Львівській області.



Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.



Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури