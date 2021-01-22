У Дрогобицькій міській лікарні проведено реконструкцію приміщення під відділення екстреної медичної допомоги Суспільство | 21-01-2021, 18:26 0 95

У хірургічному корпусі Дрогобицької міської лікарні №1 здійснено реконструкцію з прибудовою приймально-ургентного відділення з технічним переоснащенням під відділення екстреної медичної допомоги. Лікарня обслуговує близько 300 тисяч мешканців району, прилеглих міст та сіл. Загальна вартість проєкту – 62,5 млн гривень.



Сьогодні, 21 січня, з нагоди урочистого відкриття заклад відвідали голова Львівської обласної ради Ірина Гримак, заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, очільниця Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Мар’яна Возниця, заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод, керівництво ОДА, міста Дрогобича.



У приміщенні проведено капітальний ремонт приміщення, встановлено системи відеонагляду, систему постачання кисню, резервне електропостачання. Також відділення отримало за рахунок коштів Державного бюджету апарат комп’ютерної томографії та апарат ультразвукової діагностики.



«Мешканці Львівщини заслуговують на те, аби їх обслуговували в належних відремонтованих приміщеннях закладів медицини. Реконструйоване відділення екстреної медичної допомоги при Дрогобицькій міській лікарні - це приклад якісного планування розвитку територіальної громади у сфері медицини. Саме правильна комунікація і координація дій влади, медиків і місцевої громади дозволили втілити в життя цей проєкт. Реформа децентралізації, викликає багато дискусій, але, хочу зазначити, вона сьогодні дає можливість громаді брати на себе ініціативу та відповідальність за ті дії та ідеї, які вони прагнуть втілити в життя. Щиро дякую усім, хто долучився до реалізації цього важливого проєкту, переконана тут пацієнти отримають якісну медичну послугу, фахову допомогу медиків та належні умови перебування», - зауважила Ірина Гримак.



Довідково:

КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» є багатопрофільною лікарнею інтенсивного лікування ІІ рівня. Обслуговує територію з населенням близько 300 тисяч мешканців, зокрема, мешканців міст Дрогобича, Стебника, Трускавця, Борислава, смт. Східниці з прилеглими селами, Дрогобицького району та інших.