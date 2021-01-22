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Володимир Кожан

Суспільство | 21-01-2021, 22:37Коментарів: 0 0 Переглядів: 69 69    
Свій 75-річний ювілей святкує Володимир Кожан- Меценат і благодійник, громадсько-політичний діяч, успішний підприємець, директор ТзОВ «Краківський ринок», голова Західноукраїнської спілки промисловців і підприємців, голова Львівського обласного об'єднання організацій роботодавців
Володимир Кожан
Скласти повний список його вчинків, дій, корисних справ на благо громади, суспільства доволі складно. Ключовими для нього є духовні цінності, а важливим є робити добро, щоб напряму допомагати тим, хто цього потребує. Управлінський, бізнесовий види діяльності та меценатсько-благочинна справа займають однаково важливе місце у пріоритетах Володимира КОЖАНА, успішної особистості нашого часу. Серед його опікунських справ вагома частка - допомога церквам та релігійним громадам.
Так, для храмів і каплиць Володимир КОЖАН купує ікони і вівтарі, відливає дзвони і огорожу, ремонтує дахи і приміщення. Встановлює барельєфи і пам'ятні знаки. Високодуховність, чуйність, доброзичливість, чітке розуміння проблем села та його мешканців сприяло плідній співпраці Володимира КОЖАНА з односельчанами, яка триває і понині: відбудовано стару церкву у рідному селі Гута Буського району. Польський костел, повністю відновлений коштом мецената, досі залишається діючим. Допомагав відбудовувати храми в інших селах Буського, Радехівського, Бродівського районів.
Свого часу Володимир КОЖАН прийняв рішення: у неділю очолюваний ним Краківський ринок не працюватиме, адже неділя – це День Господній, у який згідно однієї із Заповідей Божих потрібно пам'ятати святкувати. Неділя – важливий день для духовного життя і відпочинку духовного та фізичного, а у всьому - благословення Боже.
Володимир Кожан
Володимир КОЖАН стверджує: втрати, що їх пророкували палкі прихильники роботи в неділю, яка видається піковим ринковим днем, торгівельники цілком компенсують впродовж робочої шестиденки. Тому сьогодні із цим немає жодних проблем, адже всі знають, що неділя на Краківському – вихідний, і тому інтенсивніше закуповуються в інші дні тижня.
Не оминула добра рука мецената і сферу навчання та виховання дітей; історичне дослідження про село Топорів в Буському районі втілилось у друковану книгу. Будівництво, ремонт доріг та матеріальна підтримка церковних громад здійснюється за власні кошти Володимира КОЖАНА.
Виділено численну кількість фінансової допомоги на видавничу діяльність, культурні та релігійні програми, підтримку українських миротворців у Косово, на допомогу постраждалим під час авіакатастрофи у Скнилові, на підтримку молодих сімей, відновлення шкіл, придбання житла, продуктів харчування та одягу для знедолених.
Зокрема, Володимир КОЖАН опікується школою-інтернатом для дітей з вадами розвитку в селищі Брюховичі, Львівським дитячим протитуберкульозним диспансером. Серед конкретних адресатів його благодійної допомоги - Львівський національний оперний театр ім. С. Крушельницької, Будинок вчених, сиротинці та сільські школи Радехівського, Буського, Бродівського, Кам’янко-Бузького та інших районів Львівщини. Володимиру КОЖАНУ присвоєно високе звання Почесного громадянина м. Радехів.
Володимир КОЖАН проводив і проводить благодійну діяльність у найрізноманітніших сферах людського життя та суспільних дій: допомога миротворцям у Косово та Боснії, допомога ветеранам, правоохоронним органам, медикам, церквам різних конфесій тощо. Володимир КОЖАН посприяв, аби було повністю відреставровано пам’ятник Кобзареві у місті Радехові, а на могилі Кобзаря у Каневі, є окрасою бронзова надмогильна стелла-епітафія, виготовлена та установлена за кошти благодійника.
Сьогодні сучасний бізнес потребує найрізноманітніших навичок, які мають бути в арсеналі успішного керівника. Зокрема, це вміння добиватися максимальна віддача від себе й інших, мистецтво мотивувати і надихати, здатність ефективно спілкуватися і дипломатично вести переговори. Всім цим володіє Володимир КОЖАН.
Свій людський і суспільний авторитет Володимир КОЖАН заслужив на підприємстві, що зібрало багатьох фахових людей, котрі змушені були себе годувати тим, що вирощують і продають сільськогосподарську продукцію та інші товари. Сьогодні Краківський ринок - це близько трьох тисяч робочих місць. Всеукраїнський рейтинг “Золота фортуна” визначив його переможцем в номінації “Європейський рівень обслуговування в торгівлі”.
Завдяки ініціативі та фінансовій підтримці Володимира КОЖАНА та інших львів'ян на території Краківського ринку було збудовано каплицю Покрови пресвятої Богородиці, офіційним фундатором якої і став Володимир КОЖАН. Каплицю було відкрито і освячено Архиєпископом і Митрополитом Львівським Владикою Ігорем (Возьняком) 26 грудня 2015 року. Також Володимир КОЖАН брав участь у гуманітарній місії, допомагаючи миротворчим силам у Боснії та Косово, за що був нагороджений медаллю НАТО. Є учасником бойових дій. Активно допомагає військовим ЗСУ та прикордонникам, які перебувають в зоні АТО на Сході України.
Меценатську та благодійну діяльність Володимир КОЖАН здійснюєі як президент благодійного фонду “Земляки”. А ще - фонд постійно сприяє розвитку літератури і мистецтва, науки та спорту.
Громадсько-політична діяльність Володимира КОЖАНА вражає багатогранністю: Почесний Консул Республіки Казахстан у Західному регіоні (2002-2006 рр.); депутат Львівської обласної ради (2006-2010 рр.); голова Західноукраїнської спілки промисловців і підприємців з 2007 року, а з 2011 року - голова Львівського обласного об'єднання організації роботодавців, голова наглядової ради Ліги українського козацтва; почесний доктор університету «Львівський Ставропігіон».
Володимир КОЖАН за благодійну діяльність і внесок у розбудову храмів нагороджений Папським Лицарським орденом святого Сильвестра Папи - державною нагородою Ватикану (Святого Престолу), почесною грамотою Глави УКГЦ, орденами Св. Володимира 3-х ступенів від УПЦ, орденом святого Андрія від УАПЦ, орденом Св. Юрія Переможця від ПЦУ. У 2019 році нагороджений відзнакою – ювілейним орденом першого ступеня з нагоди 30-ліття відродження УПЦ від Митрополита Київського і всієї України – Епіфанія, а також - Благословенною Грамотою із відзнакою «Томос України» за заслуги перед Помісною Православною Церквою України. Польський костел. Повністю відновлений коштом мецената, досі залишається діючим храмом.
Майбутній меценат і благодійник, власник Краківського ринку у Львові народився 22 січня 1946 року в селі Гута Буського району. Має дві вищі освіти. Нагороджений орденами «За заслуги» ІІ і ІІІ ступенів, Почесними грамотами Верховної ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту.
Володимир КОЖАН схиляється до думки, що позитивно налаштована людина мотивована на продуктивність. Оптимізм - творить, песимізм - вбиває. Якщо необхідно забезпечити мотивацію тим, хто з вами, будьте незмінним лідером настрою. Володимир КОЖАН пишається, що “живе на Божому світі, в Україні, на улюбленій Львівщині”. Він каже: “Роблю те, що Господь доручив. Бо кожному із нас дано ниточку життя і сказано: маєш робити те і те…”. Сенс життя – робити гідно, і вміти не лише отримувати, а й віддавати. У вмінні робити добро та віддавати, вносити свою, особливу та індивідуальну лепту у хороші справи – особливе таїнство. Зокрема, меценат часто повторює фразу святого Миколая з Мир-Лікійських: «Роби добро тихо. Усе, що віддав, твоє». Тому, Володимир КОЖАН сподівається, що люди таки духовно стануть на інший Шлях, і почнуть жити згідно Божих Законів – Законів Творця.
Щиро вітаємо Володимира Кожаназі святом і бажаємо міцного здоров'я, наснаги! Многая Літа!!
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