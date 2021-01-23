Викрито понад 17 млн гривень незаконного заволодіння бюджетними коштами Суспільство | 22-01-2021, 17:09 0 190

Працівниками управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом спільно з співробітниками оперативного підрозділу ГУ ДФС у Львівській області проведено дослідження діяльності підприємства «Е» з питань дотримання чинного законодавства при використанні державних коштів.



Встановлено, що протягом 2018 року службові особи ДП «Л» (замовник) та підприємства «Е» (переможець тендерних закупівель) з метою завищення вартості придбання технологічного обладнання, використовувало схему залучення низки підприємств в якості посередників між виробниками товарно-матеріальних цінностей та ДП «Л».



Сума завищення вартості придбаного для ДП «Л» обладнання склала понад 17 373 тис гривень.









Детальніше за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/449627.html





