|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Викрито понад 17 млн гривень незаконного заволодіння бюджетними коштами
|Суспільство | 22-01-2021, 17:09
| 0 190
|
Працівниками управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом спільно з співробітниками оперативного підрозділу ГУ ДФС у Львівській області проведено дослідження діяльності підприємства «Е» з питань дотримання чинного законодавства при використанні державних коштів.
Встановлено, що протягом 2018 року службові особи ДП «Л» (замовник) та підприємства «Е» (переможець тендерних закупівель) з метою завищення вартості придбання технологічного обладнання, використовувало схему залучення низки підприємств в якості посередників між виробниками товарно-матеріальних цінностей та ДП «Л».
Сума завищення вартості придбаного для ДП «Л» обладнання склала понад 17 373 тис гривень.
Детальніше за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/449627.html
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Владний законопроєкт 2668 має на меті послабити голос громад у діалозі з владою та суперечить європейському досвіду, – АМУ...
|22-01-2021, 17:28
| >>>
|«Сума видатків бюджету розвитку, передбачених на виконання робіт, є найбільшою, порівняно із попередніми роками», — І. Кулинич...
|22-01-2021, 17:15
| >>>
|Виготовлення, збут та контрабанда наркотиків з Європи – 4 особам повідомлено про підозру...
|22-01-2021, 17:13
| >>>
|Гральний бізнес у Львівській області – справу передано до суду...
|22-01-2021, 17:11
| >>>
|Андрій Вегера, начальник відділу фактичних перевірок ГУ ДПС у Львівській області, відповів на питання платників податків щодо застосування РРО у 2021 році...
|22-01-2021, 17:10
| >>>
|Викрито понад 17 млн гривень незаконного заволодіння бюджетними коштами...
|22-01-2021, 17:09
| >>>
|Володимир Кожан...
|21-01-2021, 22:37
| >>>
|