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Андрій Вегера, начальник відділу фактичних перевірок ГУ ДПС у Львівській області, відповів на питання платників податків щодо застосування РРО у 2021 році

Суспільство | 22-01-2021, 17:10Коментарів: 0 0 Переглядів: 96 96    


Я надаю медичні послуги. Чи необхідно застосовувати РРО?

З 01 січня 2021 року РРО та/або ПРРО обов’язково застосовуються платниками єдиного податку другої – четвертої груп (фізичними особами – підприємцями), які здійснюють:

∙ реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
∙ реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;
∙ реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.
Використання РРО підприємцями єдиного податку, окрім наведеного переліку, відтерміновано до 01.01.2022року.

Багато суперечок виникає щодо питання застосування РРО підприємцями на ринку?Поясніть будь-ласка.
Вкотре наголошуємо Вам, що відповідно до нових норм діючого законодавства, платники єдиного податку, що належать до І групи, РРО у своїй діяльності не застосовують.
Електронний чек чи паперовий? В чому різниця?
Окрім програмного РРО запроваджено ще одне нове поняття - це поняття “е-чек”. Це означає, що замість та/або разом з паперовим чеком, можна видавати електронний чек, який покупець може отримати СМС-повідомленням на свій мобільний чи на е-mail, а також у вигляді QR-коду, який потрібно просто відсканувати своїм смартфоном.

Як формується Z-звіт під час роботи з ПРРО?
Фіскальний звітний чек, він же z-звіт, створюється програмним РРО щодня. Він може бути електронним або паперовим, але в будь-якому випадку повинен бути зареєстрованим на фіскальному сервері ДПС.
Зараз власники класичних касових апаратів створюють такі звіти вручну. Однак, у програмних РРО формування та відправка z-звіту відбувається абсолютно автоматично, що значно спрощує життя бізнесу.

Чи дорогі програмні РРО?
ПРРО – це програмний продукт, який надається безкоштовно.

Чи запроваджується нова звітність?
Будь-якої нової звітності щодо застосування РРО не запроваджується: ні для програмних РРО, ні для класичних РРО. Але під термін «звітність» підпадають «фіскальні звітні чеки», так звані Z-звіти.
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