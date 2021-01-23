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Гральний бізнес у Львівській області – справу передано до суду
|Суспільство | 22-01-2021, 17:11
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Під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та сьогодні 22 січня скеровано до Мостиського районного суду Львівської області обвинувальний акт відносно 5 членів організованої злочинної групи за фактом незаконного зайняття гральним бізнесом (ч.3 ст. 28 – ч.1 ст. 203-2 КК України)
Досудовим розслідуванням встановлено, що учасники організованої групи, до складу якої входили 5 мешканців Мостиського району (два організатори 37 та 45 років, а також троє співучасників віком 20, 21 та 23 років, які виконували роль адміністратора, касира та менеджера), обладнали та організували приміщення у місті Мостиська, де відвідувачі мали доступ до азартних ігор на гральних автоматах обов’язковою умовою участі в яких була сплата гравцем готівкових коштів для можливості здійснення ставок.
Раніше у ході проведення санкціонованого обшуку у вказаному приміщенні виявлено та вилучено, зокрема: робочу станцію адміністратора (2 системні блоки комп’ютерів), програмні модулі спеціалізованого програмного забезпечення, чорнова бухгалтерія, мобільні телефони.
Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУ НП у Львівській області за оперативного супроводу УСР у Львівській області.
За вказані дії обвинуваченим загрожує покарання у вигляді штрафу від 10 тис до 40 тис неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 1 рік.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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