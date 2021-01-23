Виготовлення, збут та контрабанда наркотиків з Європи – 4 особам повідомлено про підозру Суспільство | 22-01-2021, 17:13 0 164

За результатами заходів вжитих Львівською обласною прокуратурою, спільно із співробітниками СВ УСБУ у Львівській області, ГУ БКОЗ СБУ та ГВ БКОЗ СБУ у Львівській області із залученням спецпідрозділу «Альфа», в рамках кримінального провадження за фактами контрабанди наркотичних засобів та незаконного зберігання, пересилання з метою збуту, виготовлення, а також збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин викрито протиправну діяльність групи осіб (ч.1 ст.14 – ч.1 ст.305, ч.2 ст.15 – ч.1 ст.305, ч.2 ст.307, ч.2 ст.311 КК України).

За даними слідства встановлено, що фігуранти, серед яких були мешканці Львівської та Дніпропетровської областей, контрабандою переміщували наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори з країн Західної Європи через митні пости Галицької митниці Держмитслужби, використовуючи сховища та інші засоби та способи, що утруднюють їх виявлення, шляхом приховування від митного контролю. Окрім того, ділки налагодили системне виробництво наркотичних засобів з метою подальшого збуту.

Під час обшуків на території Львівської та Дніпропетровської областей в порядку ст. 208 КПК України затримано трьох фігурантів віком 26 – 38 років. Також виявлено та вилучено, серед іншого, наркотичні засоби та психотропні речовини вагою понад 2 кг, більше як 1 тис таблеток зі вмістом прекурсорів, 35 пакетів із канабісом, грошові кошти на суму понад 9 тис доларів США та близько 200 тис грн, 2 одиниці зброї, лабораторне обладнання та приладдя для виготовлення наркотичних засобів, мобільні телефони, записи чорнової бухгалтерії.

Вказана лабораторія діяла щонайменше протягом року, щомісяця виготовляючи понад 10 кг метамфетаміну, що за цінами «чорного ринку» становить понад 8 млн грн.

На цей час чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч.2 ст.307 КК України, вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів та вживаються заходи до встановлення інших співучасників.

Досудове розслідування триває.

Санкції інкримінованих статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури