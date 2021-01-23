«Сума видатків бюджету розвитку, передбачених на виконання робіт, є найбільшою, порівняно із попередніми роками», — І. Кулинич Суспільство | 22-01-2021, 17:15 0 165 У мерії відбулась публічна презентація бюджету розвитку 2021 року Львівської МТГ в рамках консультацій з громадськістю. Як наголосила директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич, сума видатків, передбачених на виконання робіт, є найбільшою у порівнянні із попередніми роками.



«Ми починаємо громадські консультації, приймаємо всі пропозиції, і я хочу сказати, що вперше ми маємо до 1 лютого час, щоб отримати пропозиції від депутатського корпусу, від мешканців міста та і загалом від усіх, хто вважатиме за потрібне опрацювати ці пропозиції і винести те чи інше рішення на розгляд депутатського конкурсу. Також ми будемо пропонувати, щоб ми мали робочі зустрічі скільки їх буде потрібно, ми витратимо час для роботи із фракціями та депутатськими комісіями, аби врахувати всі «за» і «проти» та прийняти дуже виважений документ.



Насправді документ є дуже складний. Ви вчора отримали перелік всіх проєктів, які є закладені у бюджет розвитку 2021, відповідно на засідання виконавчого комітету ми цей проєкт також будемо презентувати.



Пропонується бюджет розвитку у 2021 році 3 млрд 617 млн грн. Можна чітко побачити, що це є більше на 600 млн грн, ніж ми починали у 2020 році. Відповідно, ця сума є й більшою, ніж ми закінчили 2020 рік. У 2020 році бюджет розвитку склав 3,5 млрд грн", — зазначила Ірина Кулинич.



За її словами, наразі до розподілу залишається 2 млрд 654 млн грн, адже частина коштів вже затверджена додатками, прийнятого депутатським корпусом загального фонду бюджету.



«Якщо, насамперед, подивитись, з яких доходів складається бюджет розвитку, то це є: передача із загального фонду — 1 млрд 798 млн грн; доходи від продажу майна, землі та інвестиційного внеску — 700 млн грн; залишок по облігаціях — 314 млн грн, які ми не використали у 2020 році, а також 45 млн грн — вільні залишки коштів. Також ми будемо пропонувати депутатському корпусу підтримати пропозицію — 760 млн грн запозичень. Ми будемо спільно приймати рішення, що б це мало бути.



Ще раз хочу сказати, що бюджет розвитку пропонуємо на рівні - 3 млрд 617 млн грн. Також хочу звернути увагу на те, що з цих коштів 963 млн грн уже є затверджені додатками, прийнятого депутатським корпусом бюджету загального фонду. Насамперед, це є гарантії 477 млн грн по обслуговуванню кредитів; повернення облігацій — 440 млн грн і, відповідно, ми передбачили оплату лізингу в сумі 46 млн грн за січень і лютий місяці. Отже, станом на сьогодні у нас до розподілу залишається 2 млрд 654 млн грн. Цю суму нам потрібно спільно розподілити та затвердити на сесії міської ради", — акцентувала директорка департаменту економічного розвитку.



Вона відзначила, що місто активно працюватиме, аби забезпечити виконання дохідної частини міського бюджету розвитку.



«Також я хочу презентувати структуру доходів бюджету розвитку: інвестиційного внеску, продажу земельних ділянок та відчуження майна. Ми в динаміці відобразили 4 роки як насправді ці кошти надходили до міського бюджету, відповідно, це є найвища сума доходів, якщо порівнювати з попередніми роками. Передача загального фонду також є найбільшою в цьому році - 1 млрд 798 млн грн.



Ми розуміємо, що плани є дуже амбіційними, але ми будемо докладати зусиль, аби виконати всі завдання та забезпечити виконання дохідної частини міського бюджету", — розповіла посадовиця.



Відомо, що видатки бюджету розвитку передбачають капітальні роботи, підтримку безперебійної діяльності комунальних підприємств, сплату гарантій, облігацій чи ПДВ з обслуговування кредиту, а також суми, які місто повинно сплатити по договорах лізингу.



«Якщо говорити про 2021 рік, то на капітальні видатки передбачено 1 млрд 667 млн грн: 451 млн ми будемо просити підтримати для наших найбільших комунальних підприємств; 1 млрд 257 — гарантії і обслуговування кредитів і 242 млн грн сплата по лізингових договорах. Якщо подивитись в динаміці всього по сумі бюджету розвитку, то це є більше ніж у 2017, 2018, 2019 та 2020 роках», — зауважила Ірина Кулинич.



Так, найбільше коштів у 2021 році передбачається на інфраструктуру та будівництво доріг.



«Найбільше коштів передбачається на інфраструктуру та будівництво доріг, далі, відповідно, на комунальні підприємства, ПДВ, обслуговування лізингів, районні адміністрації, громадський бюджет, збереження пам’яток архітектури, озеленення та парки міста, культуру та туризм, спорт, молодіжну політику, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист і службу у справах дітей. Звісно, це дуже прикро, що у нас недостатньо великі суми пропонуються на освіту, охорону здоров’я і на інші галузі соціального призначення, але давайте спільно з вами будемо думати як вийти з цієї ситуації. На жаль, ми маємо ту суму коштів, яка наявна.



Мушу звернути вашу увагу на те, що у нас є перехідні об'єкти. Ми планували перелік об'єктів таким чином, що спочатку враховували об'єкти, де виконані і неоплачені роботи; потім перехідні об'єкти; об'єкти, які розпочались та не були завершені, і частина нових об'єктів. Заборгованість по виконаних роботах склала 155 млн грн. Відповідно 425 млн — видатки на нові об'єкти. Також ми врахували 16 найбільших проєктів, які не стали переможцями у громадському бюджеті, не набравши лише декілька голосів до перемоги. Таким чином ми збільшили громадський бюджет ще на 29 млн. В загальній сумі він становить майже 89 млн грн", — доповіла посадовиця.



Також у бюджеті розвитку пропонується виділити 451 млн грн задля підтримання безперебійної роботи найбільших комунальних підприємств.



«Ми передбачаємо 340 млн грн для виплати ПДВ відповідно до кредитів ЄБРР і ЄІБ. Я акцентую на цьому, тому що ми плануємо у 2021 році завершити всі роботи по електронному квитку, працюємо з «Електроном» над виготовленням 10 трамваїв, розпочинаємо роботи з будівництва станції біогазу, розпочинаємо будівництво сміттєпереробного заводу та розглядаємо питання по придбанню громадського транспорту.



Ще дуже важлива цифра — 2 млрд 301 млн грн коштів, які будуть залучені до будівництва цих проєктів від кредитних коштів. Якщо говорити загалом про загальну суму інвестицій бюджет розвитку і кошти, які залучені від кредитних установ, то це майже 5,5 млрд грн", — підсумувала Ірина Кулинич.





