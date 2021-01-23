Владний законопроєкт 2668 має на меті послабити голос громад у діалозі з владою та суперечить європейському досвіду, – АМУ Суспільство | 22-01-2021, 17:28 0 141

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування планує 25 січня розглянути проєкт Закону України «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» №2668 від 23.12.2019.



Асоціація міст України вважає, що цей законопроєкт, пропонуючи дозволити громадам бути одночасно членами кількох асоціацій, призведе до послаблення голосу місцевого самоврядування у відстоюванні своїх інтересів та права місцевого самоврядування бути рівним партнером у перемовинах з державою.



Окрім того, варто відзначити, що європейський досвід асоціацій органів місцевого самоврядування базується на інших принципах, аніж пропонується прийняти законопроектом №2668. Адже один з головних принципів діяльності асоціацій місцевого самоврядування - це консолідація всіх органів місцевого самоврядування задля забезпечення єдиного та потужного голосу місцевого самоврядування перед державними органами. Саме це і є ознакою того, що в країні розвивається демократія і є розуміння значення ролі консолідованого представництва місцевого самоврядування, яке у такому разі ефективніше адвокатує свої інтереси.



На думку Асоціації міст України, країна вже має приклади використання органами державної влади ситуації, за якої жорстка позиція однієї асоціації не була підтримана іншою, і це негативно вплинуло на місцеве самоврядування. Йдеться про питання системи місцевих виборів, державного нагляду, місцевих бюджетів.



АМУ вчергове наголошує, що існуючий поділ на види асоціацій за членами, які представляють відповідні територіальні рівні, відповідає духу Європейської хартії місцевого самоврядування та європейській практиці функціонування асоціацій. Закладені в Хартії ідеї полягають у концентруванні членства органів місцевого самоврядування одного рівня у відповідній асоціації або об'єднання в одній асоціації органів місцевого самоврядування різних рівнів. І саме посилення ролі статусу асоціації надає інструменти для кращого її функціонування та захисту інтересів місцевого самоврядування.

Також АМУ вважає, що обмеження щодо подвійної участі та можливість міграції створює здорову конкуренцію у діяльності асоціацій. Бажання асоціації мати статус всеукраїнської змушує її вдосконалюватися та пропонувати своїм членам більш якісні послуги. Скасування обмеження щодо подвійної участі призведе до того, що у одній з асоціацій з’являться «мертві» учасники, які не будуть брати участь у її діяльності. Відповідно і асоціація не буде намагатися запропонувати своїм членам більш якісні послуги, оскільки не буде ризику втратити статус всеукраїнської, формально маючи відповідну кількість членів.

«Зазначаємо, що основною особливістю діяльності всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування є її взаємодія з Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, зокрема шляхом участі у консультаціях, надання висновків до проектів нормативно-правових актів. Створення чисельних асоціацій із всеукраїнським статусом, як це пропонується законопроєктом №2668, значно ускладнить процеси взаємодії місцевого самоврядування з центральними органами державної влади», – йдеться у заяві Асоціації міст України.



Офіс реформ у Львівському РВ АМУ

